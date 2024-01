El Nacional en crisis. Los puros criollos corren el riesgo de no ser inscritos en la Liga Pro para esta temporada, lo que conllevaría que el club pierda la categoría y juegue en la Serie B del fútbol ecuatoriano.

La expresidente de El Nacional, Lucía Vallecilla, manifestó que por ella el club militar sigue con vida y que hará todo lo posible para seguir al frente de unos de los equipos más importantes de nuestro balompié.

“Si yo no sigo dando la comida, el agua y el transporte, el equipo no camina. Acá un grupo de socios han hecho flecos del club, por destruir a una mujer. Yo me he manejado con absoluta transparencia”, dijo Vallecilla en un diálogo con la Radio Redonda.

"Yo me aferro al club, porque tengo salida del país, bienes de mis hijas en prenda todo por el club. Quisieron que el club esté intervenido, ahora ya está, que resuelvan. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Si no pueden dar el aval para inscribir el club, yo lo doy y luego hagan lo que quiera", agregó.

