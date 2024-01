El Nacional atraviesa un momento complicado. El representante legal, Fred Larreátegui, anunció en rueda de prensa que el cuadro militar tiene una deuda de 7,2 millones de dólares y por ahora no puede contratar jugadores.

Larreátegui, quien estará al frente de El Nacional 90 días, en ese periodo, debe convocar a elecciones para elegir la nueva directiva de los puros criollos. Sin embargo, Lucía Vallecilla no podría participar en estos comicios porque estaría inhabilitada.

"Yo estoy presta para ayudar al club, yo no he sido sancionada y suspendida, Lucía Vallecilla no está sancionada, por eso sigo siendo parte del directorio de Liga Pro", dijo la expresidente de El Nacional en un diálogo con la Radio Mundo Deportivo (104.1 FM).

Además, mencionó que será candidata a la presidencia del equipo. "Seremos candidatos junto a mi equipo y algunas personas más que se sumarán".

Lea también: El Nacional tiene una deuda de USD 7,2 millones y no puede contratar jugadores

Sobre las deudas que tiene el club, se refirió: "Yo les digo que vayan y pregunten en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) cuanto se pagó con Lucía Vallecilla, así también en IESS y SRI. Nosotros recibimos el club quebrado y el señor Manjarrez tres días antes hizo un préstamo grande en el banco BGR y tuvimos que pagar".

"Me llamó la atención, así como a muchos lo que dice el Sr. Larreátegui. Lo que yo digo es que primero se debe dirigir un equipo de fútbol, así sea barrial para saber dirigir y estar al frente", añadió.

"A los tres días que ingresó el señor ya se dijo que se debía el agua y algunas más, nosotros dejamos claro en el informe lo que se debía y se tenía que pagar, agregó.

Sobre la intervención quirúrgica, la expresidenta explicó: "Cuando llegó Éver Hugo Almeida tuvo un quebranto de salud por la altura. Le visitamos, le vimos mal y le llevamos al hospital, le internaron. Al día siguiente me llamaron para manifestarme que le tenían que operar", contó.

"En la clínica necesitaban un adelanto de dinero, antes de yo realizar el pago le llamé al Dr. Larreátegui para manifestarle que eso pasaba y que vaya o envíe a alguien del club. Nunca lo hicieron hasta las 15:00 que yo hice la transferencia, tengo registro de llamada y transferencia", finalizó.

El Nacional debuta en Liga Pro 2024 ante Universidad Católica, este 17 de febrero en el estadio Olímpico Atahualpa a la 13:00. Este partido se podrá ver en vivo por Star Plus.