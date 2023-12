Lucía Vallecilla: “Yo sigo siendo la presidenta de El Nacional”

Durante una entrevista, Lucía Vallecilla dijo: “Yo sigo siendo representante legal y la presidenta de El Nacional, porque voy a demostrar en derecho que lo que hicieron en el Ministerio Deporte no es lo correcto. Le voy a demostrar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que lo que le mandan no es lo correcto”, comentó en el programa 5G de Marca 90.

Lea más: Liga Pro: Barcelona SC y Emelec pagaron más de 200 mil dólares en multas

Agregó que les va a demostrar que no hubo las inconsisencias que se alegan desde el Ministerio y les va a entregar todos los documentos necesarios a las entidades.

Según Vallecilla, les va a indicar paso a paso que sus derechos han sido vulnerados.

La directiva acotó que ella no tiene motivos para reunirse con el presidente de Liga Pro, Miguel Ángel Loor, y tampoco ha tenido la oportunidad de estar con el presidente de la FEF, Francisco Egas, pero ha solicitado hablar con él.

Además culpó al otro candidato, Marco Pazos, de ser el causante de la situación actual del problema dirigencial que existe en El Nacional.

Lea más: Desde enero, los equipos del fútbol profesional serán vigilados por la UAFE para evitar el lavado de activos

Finalmente, ella ratificó su amor por los puros criollos, y por eso sigue al mando del equipo. ”Yo sí amo a El Nacional, me debo al club. Por eso no me fui en pandemia, no me fui corriendo cuando dejaron deudas”, sentenció.

Es importante recordar que Vallecilla quedó inhabilitada de su cargo por ocho años, después de haber sido sancionada por medio de la Ley del Deporte Educación Física y Recreación, en el artículo 153, en donde se detalla que la directiva que no convoque a elecciones en tiempo y forma quedará inhabilitada por el doble del tiempo que estuvo en el cargo.