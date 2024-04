Lucía Vallecilla se despide de El Nacional: "Me voy con la frente en alto y el corazón lleno de agradecimiento"

El dos de abril el Ministerio del Deporte registró el directorio de los puros criollos, que preside Marco Pazos, para el período 2024-2028. Por ello, a Lucía Vallecilla no le quedó otra que resignarse y aceptar la derrota.

El Nacional estuvo intervenido desde diciembre por la Federación Ecuatoriana de Fútbol , tras la inhabilitación del directorio elegido el pasado 4 de agosto por no cumplir los requerimientos legales para su habitación.

"Presidir al Club Deportivo El Nacional ha significado para mí, sin duda, una experiencia que jamás olvidaré...han sido años de intensa pasión y lucha, de momentos maravillosos que he tenido la fortuna de compartir junto a ustedes, la hinchada más fiel y apasionada del Ecuador", inició el escrito.

"Estoy segura de que el Club Deportivo El Nacional seguirá por la senda del éxito, porque para eso hemos trabajado. Dejamos un equipo joven y talentoso", agregó el documento.

"Me despido de la presidencia con satisfacción del deber cumplido. He dado todo de mí por estos colores que tanto amo, y me voy con la frente en alto y el corazón lleno de agradecimiento. ¡Viva el Club Deportivo El Nacional!", finalizó.