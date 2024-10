" Emelec es un club lindo , pero yo también tengo que pensar en mi carrera y yo me voy a enfocar en un club que me quiera , que me haga jugar, que me haga sentir importante , algo que yo necesito ahora para que mi carrera pueda progresar porque soy chico, son mis primeros partidos en primera", dijo Luca en una entrevista con Cesar Luis Merlo, reconocido periodista argentino.

"No me quedo con ningún equipo, no me cierro con ninguno porque yo necesito potenciar mi carrera y voy a ir por lo que sea mejor para mí", agregó.

Además, confesó que inició jugando fútbol como arquero, "de chico inicié en el arco, fueron dos partidos y ahí me di cuenta que no era lo mío, que para ser arquero tienes que estar loco así que me quedé de 9, desde chiquito fui 9 y luego no me cambié".

El destacado delantero de Imbabura ya suma nueve partidos en la Liga Pro, donde ha marcado en cinco ocasiones.