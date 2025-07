Fútbol Nacional Los tres partidos que transmitirá Ecuavisa en la fecha 23 de la LigaPro

Liga de Quito vs. Mushuc Runa, U. Católica vs. Aucas y Técnico Universitario vs. Manta FC serán transmitidos por la pantalla de Ecuavisa este fin de semana por la fecha 23 de la LigaPro.