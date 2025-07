Continúan las emociones del fútbol ecuatoriano en las pantallas de Ecuavisa, que transmitirá tres partidos en vivo este próximo fin de semana, correspondiente a la fecha 22 de la LigaPro.

Aucas vs. Delfín SC, Vinotinto vs. Orense SC y Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle, son los tres duelos que serán transmitidos por las múltiples pantallas de Ecuavisa esta jornada.

El conjunto auquista viene de perder contra Independiente del Valle, mientras Delfín SC cayó ante Barcelona SC en el Jocay de Manta, por lo que ambos están obligados a sumar para respirar en la tabla de posiciones.

Acto seguido será el turno de Vinotinto vs. Orense. El conjunto quiteño vive una crisis de resultados, no gana desde hace seis fechas, mientras que los machaleños vienen de empatar en casa con El Nacional.

Finalmente, el domingo, Deportivo Cuenca recibe líder Independiente del Valle en un partido que promete mucho entre dos equipos con buen juego.