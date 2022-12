¿Los ocho extranjeros aprobados por la LigaPro podrán estar juntos en cancha?

Este miércoles se aprobó, con 19 votos a favor, cinco en contra y dos abstinencias, aumentar el cupo de extranjeros de seis a ocho desde el 2023 para la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro).

Los cinco votos en contra fueron de El Nacional, América de Quito, Orense, Universidad Católica y Manta FC.

Mientras que entre los clubes que apoyaron el aumento de la cuota foránea, aparecen equipos como Barcelona SC, Emelec, Liga de Quito e Independiente del Valle.

La Liga Pro aprueba la extensión de hasta 8 cupos de extranjeros a partir de la temporada 2023

¿Por qué Liga (Q) apoyó el aumento de extranjeros en la LigaPro?

'Somos un club formativo; debería mantenerse en 6 extranjeros', dicen desde Orense

En consecuencia, los 26 clubes afiliados a la LigaPro (16 de la serie A y 10 de la B) podrán incluir en su nómina hasta ocho futbolistas no nacidos en Ecuador a partir de la próxima temporada. Pero, ¿podrán estos ocho jugadores estar al mismo tiempo en el campo de juego?

Según pudo conocer Ecuavisa los ocho extranjeros sí podrán estar simultáneamente en el terreno; por lo que un equipo podría contar con esa cantidad de extranjeros y tres ecuatorianos en un once inicial; inclusive, una alineación estelar puede estar integrada por ocho foráneos y tres naturalizados. No obstante, los clubes no tienen la obligación de utilizar en su totalidad los cupos.