La Liga Pro dio a conocer un nuevo horario para la fecha 9 de la segunda etapa de la Liga Pro, debido a los cortes de luz que afectan al país.

La entidad deportiva nacional informó en sus redes sociales sobre la reprogramación.

Al igual que la fecha 8, la nueva jornada se modifica a horarios donde se priorice la luz natural o en horarios confirmados que sí tengan luz artificial.

El calendario deportivo arranca con Libertad vs. Cumbayá este viernes 4 de octubre a las 19:00.

El sábado será el choque entre Mushuc Runa e IDV a las 11:00, seguido por Deportivo Cuenca vs. Técnico Universitario 13:30.

El Nacional y BSC cierran el sábado a las 16:00.

El domingo tendrá tres duelos: Universidad Católica vs. Imbabura SC (12:00), Liga de Quito vs. Orense SC (14:30) y Emelec vs. Aucas (17:00).

El lunes se cierra la fecha con Macará vs. Delfín SC a las 15:30.