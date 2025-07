Ligia Moreira es una de las referentes del fútbol femenino ecuatoriano. Su rendimiento sobresaliente en el extranjero abrió las puertas para que más jugadoras del país puedan cumplir su sueño.

Ligia Moreira es sinónimo de lucha, de constancia, de perseverancia. Desde niña amó el fútbol. Siempre tuvo claro que quería ser jugador y vestir la camiseta de la selección del Ecuador.

No solo forma parte de la Tri Femenina, sino que es la capitana de este equipo. Un ejemplo de que los sueños se cumplen.

"Recuerdo que mi mamá y mi papá me contaban que yo andaba pateando botellas en la calle. Cunado encontraba un balón, no me despegaba de él. Mi gusto por el fútbol viene desde la cuna", dijo la defensa central en una entrevista con Ecuavisa.