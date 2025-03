El racismo en el fútbol sigue siendo un fuera de juego contra los valores de respeto y unidad del deporte. A pesar de los esfuerzos, en el mundo persisten los actos discriminatorios que empañan el espíritu de juego.

Este problema incluso se evidencia con fuerza en el fútbol europeo, donde ya han sido varios jugadores lo que exponen a la palestra estos lamentables actos de rechazo.

En vista de estos episodios y la cercanía al 21 de marzo, fecha donde se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Orense lanzó una nueva equipación que usará en la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim.

"Esta campaña nació tras un lamentable episodio ocurrido el año pasado, cuando uno de nuestros jugadores fue víctima de insultos racistas en el final de un partido de visitante. Un hecho que evidenció que la discriminación sigue existiendo en nuestro fútbol", escribió Orense en el post en sus redes sociales.

"En lugar de quedarnos en silencio, decidimos convertirlo en un llamado a la conciencia y la acción. Aunque el 21 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (fecha en la que oficialmente lanzaremos la camiseta en Tienda Orense), decidimos adelantar el mensaje porque esta causa no debe recordarse solo un día, sino siempre, dentro y fuera de la cancha", agregó el club en la publicación.

"El racismo no es solo una palabra. Es una herida abierta. Y erradicarlo no es tarea de unos pocos, sino de todos. No podemos ser indiferentes. Es hora de actuar", finalizó.

