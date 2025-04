📍Reprogramación de horarios Fecha 7️⃣ - Fase Inicial de la LigaPro Ecuabet ⚽️



*Libertad vs El Nacional (viernes 4 de abril)

*Orense vs Vinotinto (sábado 5 de abril)

*Liga vs Barcelona (reprogramado - fecha y hora por confirmar) #LigaProEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/CLegy5e7um