¿Qué necesita Liga de Quito para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Liga de Quito se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro con 66 puntos

   
    El delantero de Liga de Quito, Jeison Medina, disputa el balón contra Orlin Quiñónez, defensa de Libertad por la fecha nueve del primer hexagonal de la LigaPro( API )
Liga de Quito cayó 2-1 ante Libertad por la novena fecha del primer hexagonal de la LigaPro, resultado que provocó que el conjunto albo descendiera al tercer lugar del torneo local.

Con esta derrota, Liga de Quito ya no depende de sí mismo para clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De momento, el equipo disputaría la fase previa 2 del certamen continental más importante a nivel de clubes en Sudamérica.

No obstante, los albos aún se juegan su última carta para quedarse con el vicecampeonato de la LigaPro en la jornada final. Para lograrlo, deberán vencer a Universidad Católica y esperar que Barcelona SC no gane ante Independiente del Valle.

En caso de que Liga de Quito y Barcelona SC terminen igualados en puntos, el Rey de Copas se quedaría con el segundo lugar.

Esto se debe a que ambos sumarían 67 puntos, pero la diferencia de gol favorece a la U, que registra +25, frente al +10 de los canarios

Actualmente, Liga de Quito es tercero con 66 puntos, mientras que Barcelona SC ocupa el segundo lugar con 67 unidades en la tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro.

