¿Qué necesita Liga de Quito para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito</a> cayó<b> 2-1 ante Libertad </b>por la novena fecha del primer hexagonal de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-pro>LigaPro</a>, resultado que provocó que el conjunto albo descendiera al <b>tercer lugar del torneo local</b>. Con esta derrota, <b>L</b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/necesita-barcelona-sc-vicecampeon-ligapro-OC10563805></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>