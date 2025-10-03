Fútbol Nacional
03 oct 2025 , 18:38

La posible alineación de Liga de Quito ante Universidad Católica por el hexagonal de la LigaPro

Universidad Católica recibe a Liga de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa por la primera fecha del hexagonal principal de la LigaPro

   
    El portero de Liga de Quito, Gonzalo Valle( Foto: Liga de Quito )
Este sábado 4 de octubre arranca el hexagonal principal de la LigaPro, y uno de los duelos más destacados de la primera fecha será el enfrentamiento entre Liga de Quito y Universidad Católica.

El equipo albo buscará sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por el título y reducir la ventaja de 14 puntos que le lleva Independiente del Valle, actual líder del campeonato.

Para este compromiso, Liga de Quito no podrá contar con el delantero Alejandro Cabeza, quien sufrió una lesión en el hombro. El resto del plantel se encuentra en plenitud y a disposición del cuerpo técnico.

Lea también: Los partidos de Ecuavisa por la primera jornada de los hexagonales 1 y 2 de la LigaPro

Por su parte, Universidad Católica llega motivada tras vencer 3-1 a Liga de Portoviejo y clasificarse a los cuartos de final de la Copa Ecuador.

La Chatoleí tiene la obligación de hacer respetar su localía y buscar la victoria, con el objetivo de asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores.

El encuentro está programado para las 19:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Ecuavisa.

Posible alineación:

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

Temas
Liga de Quito
LigaPro
Universidad Católica
alineación
Ecuador
Noticias
