La posible alineación de Liga de Quito ante Universidad Católica por el hexagonal de la LigaPro

Este sábado 4 de octubre arranca el <b>hexagonal principal </b>de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Liga-Pro>LigaPro,</a> y uno de los duelos más destacados de la primera fecha será el enfrentamiento entre <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito </a>y <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/u-catolica>Universidad Católica.</a> El<b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/los-partidos-de-ecuavisa-por-la-primera-jornada-de-los-hexagonales-1-y-2-de-la-ligapro-EA10230994></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>