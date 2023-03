"Liga Pro tiene que devolvernos ese dinero, no hemos planificado ningún viaje", dice Luis Chango, directivo de Mushuc Runa

El principal accionista y propietario de Mushuc Runa, el abogado Luis Alfonso Chango, cuestionó este jueves las decisiones de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (Liga Pro) respecto de la fecha 3 del campeonato ecuatoriano de fútbol que tuvo que haberse disputado entre el 10 y el 13 de marzo aseverando el club no puede prestarse para 'juegos'.

El directivo asegura que no ha planificado la logística para el partido que les tocaría disputar ante Guayaquil City en el estadio Christian Benítez -en caso de que se reanude el torneo este fin de semana- ya que está esperando un comunicado oficial por parte de Liga Pro que especifique que el campeonato se va a reanudar.

Además, también espera un reembolso por parte de Liga Pro que cubra los gastos de una planificación que fue hecha en vano.

"No podemos prestarnos para esos juegos de Liga Pro, nos dicen te vamos a pagar, te vamos a devolver y nada, tienen que devolvernos ese dinero. No hemos planificado ningún tipo de viaje, actualmente", aseveró Chango en diálogo con la emisora ambateña Caracol.

"El coordinador de programación ha dicho que se juega, pero esperamos algo oficial. No me han pasado ningún documento en el que se diga que se retoma la tercera fecha del fútbol ecuatoriano, sin eso no podemos gestionar nada", añadió el dirigente.