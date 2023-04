Un sector de la hinchada de Barcelona pedía la destitución de Bustos al frente del banquillo canario por los malos resultados obtenidos, tanto en Liga Pro y en Copa Libertadores, donde perdió 2-1 contra Cerro Porteño en Paraguay, pero no se dieron cuenta de que esto podía perjudicar a su equipo.

El presidente de Liga Pro, Miguel Ángel Loor, le respondió a un usuario en la red social de Twitter que manifestó su descontento por la multa a Barcelona por las pancartas mostradas en contra del profesor Bustos.

“Yo, Miguel Loor, no sanciona. No es que termina un partido y salgo corriendo a mi escritorio a sentarme para sancionar basado en lo que se me canta o quiero”, escribió Loor.

Además, el presidente de Liga Pro explicó el procedimiento “dentro de un partido suceden cosas, los comisarios ven e informan y luego envían sus informes a la Cámara. La Cámara analiza y sanciona basada en los reglamentos”.