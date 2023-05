Liga Pro: ¿Martín Anselmi pidió disculpas a Gualaceo?, estas fueron sus declaraciones

El entrenador de Independiente del Valle, Martín Anselmi, en rueda de prensa pidió disculpas y por sus declaraciones tras el partido ante Gualaceo y aseguró que en ningún momento tuvieron ánimos de ofender a nadie.

La polémica surgió cuando el estratega de Independiente del Valle, criticó el estado de la cancha de Gualaceo. “A veces los milagros existen, creo que hoy ocurrió uno de esos, se nos dio. Le pido perdón a la gente o al que está del otro lado, pero nosotros no sabemos ganar en estas canchas, es así. A mí me contratan para pasarnos la pelota y hacer un gol, que la pelota gire”.

Ante estas declaraciones, el entrenador de Gualaceo respondió “están copiando lo de Xavi, no juegan por el día, por el sol, no juegan porque la cancha está mala. Que contraten una cancha para que jueguen, especialmente ellos, son galácticos, tienen que jugar en algún lado. Yo cuando pierdo acepto porque perdí”.

Ante esta polémica, Martín Anselmi reconoció que se equivocó en la forma en la que se expresó sobre el estado de la cancha del equipo azuayo. “Las formas que utilicé para declarar son merecedoras de críticas, lo qué traté de decir lo sostengo”, dijo el argentino.

También agregó, “sobre esto de que nos creemos superiores, nosotros no nos sentimos así. Me preguntaron si había puesto suplentes porque jugaba con el último de la tabla y acá no tenemos ni titulares ni suplentes y no menospreciamos a nadie”.

El próximo partido de Independiente del Valle sería el domingo 14 de mayo, en el cual recibirá a Guayaquil City en Sangolquí. Junior Sornoza, Lorenzo Faravelli, son las principales bajas por lesión. Kendry Páez se suma a esta lista, ya que está convocado por Miguel Bravo para jugar el Mundial Sub 20 de Argentina.