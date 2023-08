El jueves, 17 de agosto, jugará Libertad de Loja vs. Delfín (14:00), Universidad Católica recibirá al Aucas (16:30) y Técnico Universitario ante Emelec (19:00).

De acuerdo con el calendario de la Liga Pro, aprobado por la organización, este miércoles 16 de agosto se jugarán los partidos entre Mushuc Runa y Guayaquil City (16:30) y Orense vs. Gualaceo (19:00) .

Debido a que las elecciones anticipadas en Ecuador se celebrarán este domingo, 20 de agosto, la tercera fecha de la Liga Pro no se jugará en ese fin de semana , sino que se adelantará unos días y se disputará entre el miércoles 16 y el viernes 18.

La tercera fecha se cerrará el viernes, 18 de agosto con otros tres partidos: Cumbayá vs. Deportivo Cuenca (15:00), Liga de Quito vs. El Nacional (17:30) y Barcelona vs. Independiente del Valle (20:00).