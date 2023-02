Liga Pro: El Nacional desmiente fichaje de Darío Aimar

Darío Aimar, zaguero central ecuatoriano de 28 años, no irá a El Nacional finalmente, así lo dio a conocer la propia presidenta del club' militar', Lucía Vallecilla en conversaciones con ESPN Ecuador.

"No ha habido un contacto con él (Darío Aimar), hay otra persona que se incorpora el día de hoy, pero previo a que se hagan los exámenes médicos, y hasta no firmar el contrato no doy nombre, porque ha pasado en otros clubes, nosotros queremos ser cautos", reveló Vallecilla en relación a que la supuesta negociación con Aimar, era un rumor de mercado.

Desmienten supuesto interés de Emelec sobre Darío Aimar

Lo que sí es cierto, es que el defensa que llegará a Quito, es un jugador que militó en la Costa durante la temporada pasada y tiene 26 años de edad.

Por el momento, Darío Aimar mantiene una propuesta de los Búhos de la Serie B, que sería de hasta 6 meses debido a su alto salario.

Aimar, quien jugó siete temporadas en Barcelona SC, no continuó en el club 'amarillo', quedando libre y ahora busca club.

Aimar empezó profesionalmente en el Brasilia, luego Liga de Loja y finalmente BSC.