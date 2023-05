Liga Pro: Dirigente de IDV se cansó de las declaraciones de Alfaro Moreno y Luis Chango

La polémica entre Independiente del Valle, Barcelona y Mushuc Runa no cesa. Este jueves 11 de mayo, el dirigente del cuadro negriazul, Santiago Morales, respondió a los presidentes Carlos Alfaro Moreno y Luis Chango por sus recientes declaraciones en contra del club.

Independiente del Valle últimamente se encuentra en el ojo del huracán. Gualaceo y gente del fútbol opinó sobres las declaraciones del entrenador Martín Anselmi. Después el mismo equipo mediante una rueda de prensa pidió disculpas.

Posteriormente, el presidente de Barcelona confesó, “el año pasado seguimos a Kevin Rodríguez. Yo me reuní cuatro veces con el presidente de Imbabura y era difícil comprarlo. Nuestra propuesta era un préstamo. Y un día me llamó y me dijo que lo había vendido”.

Después, Alfaro mencionó, “si Barcelona hubiera hecho la negociación con Imbabura, ¿Kevin Rodríguez iba a la Copa Del Mundo?”. Luego el presidente de Mushuc Runa lo tildó a Michel Deller de “quita talentos”.

“Deller es un quita talentos, no de todos los equipos. A mí me pasó hace tres años, me parece. Nos quitaron un talento, ese año no deja que juega y el siguiente año ya lo inscribe y ya lo toma en cuenta en el equipo de Independiente. Pequeña equivocación mía”, expresó Chango.

Ante estas dos declaraciones, Morales intervino y en un diálogo con la radio quiteña Mach Deportes dio su opinión.

“Mucha frustración, son colegas y gente que conoce muy de cerca lo que hace IDV. Incluso en muchas oportunidades, hemos negociado directamente con Alfaro Moreno, comprado jugadores de su academia, tenemos todos los registros. Lo terrible es que cuando uno está detrás de un micrófono se cree en el derecho de decir cualquier cosa y no pasa nada”, explicó el dirigente de IDV.

“Es frustrante escuchar a Chango hablar con esa desfachatez sobre Michel. Deller no debe tener ni idea de qué jugador debe estar hablando Chango”. Y sumó: “Usan esas palabras de ‘robo’... Nos acusan de ladrones, pero ¡qué lo demuestren!”, finalizó Morales.