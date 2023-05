Carlos Alfaro Moreno: “para que un jugador de Barcelona esté en la selección de Ecuador tiene que ser Superman”

El presidente de Barcelona Sporting Club, Carlos Alfaro Moreno, fue enfático en sus declaraciones y reprochó que jugadores de su equipo no sean parte de las convocatorias a las selecciones de Ecuador.

El presidente canario dialogó este miércoles 10 de mayo para radio Diblú donde manifestó de manera irónica: “para que un jugador de Barcelona esté en la selección tiene que ser Superman”.

“Alguno dirá qué vergüenza que no tenemos jugadores en la Sub 20. Algo que creo y es mi opinión y no me la va a cambiar nadie, no está la intención de convocar a jugadores de Barcelona”, agregó el presidente amarillo.

El presidente de Barcelona añadió que “es una opinión mía por lo que veo, desde la Copa del Mundo y desde siempre, esto si un barcelonista está en contra, le dan pie para señalar a la administración. Nuestra administración ha tenido errores, así como extraordinarios aciertos”.

“Si tuvieran la intención pudiera haber jugadores nuestros (en la selección), no tengo ninguna duda. Nosotros teníamos seis futbolistas para convocar en la sub-17, estuvieron en el microciclo y quedaron dos”, concluyó Alfaro.