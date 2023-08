Liga Pro: así queda la tabla de posiciones tras el agónico empate de Barcelona en Portoviejo

La segunda fecha de la segunda etapa de la Liga Pro tuvo acción este sábado 12 de agosto, con cinco partidos, que tuvo la derrota de Barcelona SC como el punto más alto.

La jornada empezó el viernes con el duelo entre Guayaquil City y la Universidad Católica, que empataron sin goles, de igual forma fue Gualaceo y Mushuc Runa, quienes tampoco se lastimaron en cancha.

Ya este sábado, Deportivo Cuenca derrotó 2-1 a Libertad FC, dejando al partido más destacado de la jornada entre Técnico Universitario y El Nacional, quedando 3-3.

En el cierre de la jornada, Barcelona SC visitó a Delfín SC, en un duelo pobre de los amarillos pero que alcanzaron a empatar en la última jugada, dejando un 1-1.

El domingo continuará la fecha 2 con IDV vs Cumbayá, Emelec vs Orense y el clásico capitalino: Aucas vs LDUQ.