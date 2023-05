Liga Pro: horarios de la Fecha 11 de la primera etapa

Este viernes 19 de mayo, arranca la Fecha 11 de la primera etapa de la Liga Pro con dos partidos: LDUQ vs Técnico Universitario y Barcelona vs Orense.

LDUQ empató con Emelec en el estadio Capwell y buscará recuperarse ante Técnico para subir de posición. Por su parte Barcelona intentará ganar para seguir como escolta de IDV, sin embargo, Orense al tener la posibilidad de seguir en pelea por el primer puesto, no dará su brazo a torcer.

Mientras que el sábado, habrá tres partidos: Mushuc Runa vs Aucas, luego Deportivo Cuenca vs Independiente del Valle y para cerrar la jornada, Universidad Católica vs Emelec.

El 'Ponchito' buscará una victoria ante Aucas para alejarse de la zona de descenso que le permita respirar en la tabla, el cuadro morlaco intentará ganar ante el líder IDV.

Y finalmente el domingo, Gualaceo vs Libertad FC, Cumbayá vs Delfín y finalmente Guayaquil City vs El Nacional.

Viernes 19 de mayo

Liga de Quito vs. Técnico Universitario

17:30

Estadio Rodrigo Paz Delgado

Barcelona vs. Orense

20:00

Estadio Banco Pichincha

Sábado 20 de mayo

Mushuc Runa vs. Aucas

Estadio de Echaleche, 13:00

Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle

Estadio Alejandro Serrano Aguilar, 15:30

Universidad Católica vs. Emelec

Estadio Olímpico Atahualpa, 18:00

Domingo 21 de mayo

Gualaceo vs. Libertad

Estadio Jorge Andrade Cantos, 13:00

Cumbayá vs. Delfín Estadio Olímpico Atahualpa

15:30

Guayaquil City vs. El Nacional Estadio Christian Benítez

18:00