Antonio Valencia se pronunció por una deuda pendiente que mantiene Liga de Quito desde el 2019 y sigue esperando los pagos, pero desde la interna del club ya le dieron una respuesta al exfutbolista.

"Liga de Quito me sigue debiendo, son más de cuatro o cinco años. He sido muy paciente con los pagos. Dicen un día y luego te dicen otro día, así he venido esperando, esperemos que lo puedan cumplir", expresó el Toño a El Canal del Fútbol.

Ahora, el director deportivo de los albos, Eduardo Álvarez, explicó el largo tiempo de los valores pendientes con el futbolista.

“Al Toño, lo único que puedo decirle es gracias por la paciencia que ha tenido. Recordemos que esta deuda data desde 2019. Nosotros comenzamos a hacer abonos sobre esa deuda el año pasado”, mencionó a radio La Red.

Lea más: La medida de Barcelona SC para acelerar la recuperación de Octavio Rivero

Álvarez aceptó que se han atrasado en el convenio de pagos, pero aclaró que “para el lunes haremos un avance para ponernos al día con las deudas que tenemos con él”.