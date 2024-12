Liga de Quito buscaría el fichaje de Adonis Preciado

Liga de Quito define este sábado el campeonato nacional contra Independiente del Valle pero ya trabaja en el 2025 con el interés sobre Adonis Preciado.

El extremo de Barcelona SC no tuvo regularidad en el once titular del club amarillo. Cabe señalar que Preciado termina contrato con los canarios y no renovaría por lo que facilitaría su llegada a la capital.

Según detalla José Alberto Molestina, Liga ha realizado un acercamiento para conocer la situación contractual de Preciado.

Por ahora, no ha existido oferta formal, pero es real que Liga busca un extremo de velocidad y Preciado encajaría en el perfil.

Preciado viene de acumular 22 partidos con BSC en la Liga Pro, con apenas 1 gol.

BSC fichó a Preciado en la temporada 2020 tras brillar en Mushuc Runa, sin embargo solo aportó 7 goles a nivel Liga Pro.