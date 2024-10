Luis Fernando León, defensa inamovible y capitán de Emelec, confesó en una entrevista que llegó al Clásico del Astillero para enfrentar a Barcelona SC con varias molestias.

Durante el Clásico disputado en el estadio Monumental, el cual terminó con victoria de los locales, León sufrió una caída en donde se lesionó el codo izquierdo pero se mantuvo en el terreo de juego todo el partido.

El defensa azul, ya con el diagnóstico confirmando sus lesiones y el tiempo de recuperación de mínimo un mes, en una entrevista dijo lo siguiente, "yo estaba haciendo todo lo humanamente posible para llegar (al Clásico). En el transcurso del partido vs. Aucas tuve un esguince de tobillo donde se me inflamó mucho el ligamento y no me dejaba entrenar ni caminar", confesó.

"Tuve que hacer muchas terapias por fuera y tratarme de recuperar por completo para llegar a este partido bravo. También tuve molestias en la rodilla, la cual me incomodaba y no había entrenado con el grupo por tres días", agregó León.

