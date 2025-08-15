Leones FC rechaza cambio de horario para el partido ante Orense por la Copa Ecuador

Este viernes 15 de agosto, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/leones-fc>Leones FC </a>emitió un comunicado oficial en el que expresó su desacuerdo con el cambio de horario del partido ante <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/orense>Orense SC</a>, correspondiente a los <b>16 avos de final de la</b> <b>Copa</b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/sebastian-beccace-no-llamara-sparrings-invitados-seleccio-ecuador-HL9937810></a>