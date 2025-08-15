Leones FC rechaza cambio de horario para el partido ante Orense por la Copa Ecuador

Este viernes 15 de agosto, Leones FC emitió un comunicado oficial en el que expresó su desacuerdo con el cambio de horario del partido ante Orense SC, correspondiente a los 16 avos de final de la Copa Ecuador.

El compromiso estaba programado para jugarse el jueves 21 de agosto de 2025, a las 15:00, en el estadio Municipal de Otavalo. No obstante, según la versión del club, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) solicitó modificar el horario a las 19:00 del mismo día.

"Hemos contestado respetuosamente que se mantenga el horario original del partido ante Orense SC, 15:00 en el estadio Municipal de Otavalo", señala el comunicado del club imbabureño.

Desde Leones FC argumentan que el estadio Municipal de Otavalo no cuenta con luminarias, lo que hace inviable la realización del partido en horario nocturno.

