15 ago 2025 , 17:34

Leones FC rechaza cambio de horario para el partido ante Orense por la Copa Ecuador

Leones FC envió un comunicado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) solicitando se mantenga el horario del partido ante Orense por la Copa Ecuador

   
    Jugadores de Leones FC en un partido por la Serie B( Foto: Leones FC )
Fernando Guevara
Este viernes 15 de agosto, Leones FC emitió un comunicado oficial en el que expresó su desacuerdo con el cambio de horario del partido ante Orense SC, correspondiente a los 16 avos de final de la Copa Ecuador.

El compromiso estaba programado para jugarse el jueves 21 de agosto de 2025, a las 15:00, en el estadio Municipal de Otavalo. No obstante, según la versión del club, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) solicitó modificar el horario a las 19:00 del mismo día.

"Hemos contestado respetuosamente que se mantenga el horario original del partido ante Orense SC, 15:00 en el estadio Municipal de Otavalo", señala el comunicado del club imbabureño.

Desde Leones FC argumentan que el estadio Municipal de Otavalo no cuenta con luminarias, lo que hace inviable la realización del partido en horario nocturno.

Además, aseguran que el escenario ya cuenta con todos los permisos necesarios y se encuentra en óptimas condiciones para albergar el cotejo a la hora originalmente pactada.

La directiva del club también se refirió a otras alternativas propuestas. Mencionaron que el estadio Olímpico de Ibarra fue descartado debido a la negativa del presidente de la Asociación de Fútbol de Imbabura, quien, según el comunicado, ha manifestado públicamente "una postura adversa hacia nuestro club".

Asimismo, se consideró el estadio Francisco Espinoza de Cotacachi, aprobado por la FEF como sede alterna, pero también fue descartado por no disponer de sistema de iluminación artificial.

Finalmente, Leones FC argumentó que el cambio de horario infringe el artículo 45 del Reglamento General de Competiciones de la FEF, el cual solo permite modificaciones por causas excepcionales vinculadas a la seguridad o el desarrollo del torneo.

