Leones FC, equipo de la Serie B, eliminó a Orense de la Copa Ecuador

Orense SC se convirtió en el séptimo equipo de la Serie A en quedar eliminado de la Copa Ecuador, tras caer 1-0 ante Leones FC, que avanzó a los octavos de final del torneo.

El conjunto imbabureño dio la sorpresa al dejar fuera a Orense SC, uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda, ya que cuenta con jugadores de jerarquía como Ángel Mena.

Sin embargo, el cuadro bananero no logró imponer su juego ni romper el sólido planteamiento defensivo propuesto por el entrenador Juan Zubeldía.

El único gol del partido llegó a los cinco minutos del segundo tiempo, cuando el volante Wilmer Godoy conectó un cabezazo que se coló en el rincón del arco defendido por Rolando Silva.

En los octavos de final, Leones FC se enfrentará a Emelec, con la esperanza de volver a dar la sorpresa en esta edición de la Copa Ecuador.