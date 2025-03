Leonel Álvarez le dio un ultimátum a Emelec antes de demandar a la FIFA

Leonel Álvarez fue despedido por César Avilés de manera unilateral antes de empezar la temporada, pero puede llegar a darle problemas a Emelec al no llegar a un acuerdo con Jorge Guzmán.

El estratega colombiano tenía avanzada las negociaciones con el presidente electo para evitar presentar una demanda ante la FIFA; sin embargo, las partes aún no llegan a un acuerdo y se acaba el tiempo.

El cuerpo legal de Álvarez notificó a Guzmán y su directiva de un ultimátum hasta la próxima semana para llegar al acuerdo, caso contrario van a demandar, según el periodista Andrés Caguana.

La razón por la que las negociaciones no han avanzado es porque la dirigencia no fue inscrita por el Ministerio del Deporte y no cuentan con la firma legal.