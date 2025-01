" Yo voy para el cuarto mes que no cobro un peso , no es que estoy al día, y si estuviera al día para eso vengo. Hay jugadores de recorrido, que les están ayudando a los más jóvenes a competir", comentó Álvarez.

"Hay una cantidad de partidos que nosotros no pedimos ni aceptamos, porque esto es Emelec, un grande que no puede salir a competir con tres sesiones de entrenamiento", declaró

"Desde agosto no tenemos GPS y no podemos manejar las cargas, después de un mes de vacaciones. Es un tema complejo y difícil, pero cualquier inquietud lo tienen que hablar con ellos", complementó.

"Se han renovado jugadores que yo no he pedido. Emelec está por encima de todo, y tenemos un proyecto grande, que va a funcionar si estamos bien, con cero problemas. El jugador no acepta que no se le cumpla", finalizó.

Con todos estos problemas, Emelec iniciará este 6 de enero la pretemporada, primero los jugadores se someterán a los chequeos médicos protocolarios y luego tendrán su primera sesión de entrenamiento.