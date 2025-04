Leonai Souza llegó a Ecuador en 2022 para vestir la camiseta de Barcelona Sporting Club. El volante de nacionalidad brasileña reveló que en sus primeros días en Guayaquil le habían robado su celular.

“Mis amigos siempre me decían: ‘no cruces el puente (que conecta Samborondón con Guayaquil), solo (anda) en Samborondón’. Y yo salí a comer en Guayaquil", dijo Souza en una entrevista en el programa Concentrao.

"Como no conocía nada, estaba con el teléfono porque tenía abierta la aplicación (del GPS). Miré el celular para ver si estaba bien la ubicación y estaba parqueando, me pararon y me robaron", agregó.

"Tenía más o menos dos meses en Guayaquil. De ahí ya conocí cómo es Guayaquil, no crucé más el puente. En Uruguay es muy tranquilo, nunca me había pasado”, añadió.

Ahora, Souza se alista para enfrentar a Independiente del Valle por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este duelo se llevará a cabo en el estadio Monumental a las 21:00 (hora de Ecuador).