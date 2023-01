LDUQ empata con Millonarios FC en su 'Noche Embajadora'

LDUQ igualó sin goles ante Millonarios FC, la noche del domingo 22 de enero en la denominada 'Noche Embajadora', en el estadio 'El Campín' de Bogotá.

El cuadro que dirige el entrenador argentino, Luis Zubeldía, eligió rotar y llegó a usar 23 jugadores de su plantel, 11 en el primer tiempo, 12 en la segunda mitad, y así poder a observar a todos los futbolistas del plantel principal.

El duelo fue cortado, no hubo muchas ocasiones de gol, y el nivel no levantó debido a los constantes cambios en ambas escuadras, lo que no permitió el grito de gol.

LDUQ es uno de los equipos que más contrató jugadores para la temporada 2023

Entre las novedades 'albas' fueron que tanto Mina, Adé como otros de los fichajes de la nueva campaña tuvieron minutos, destacando por su disciplina táctica.

Con el empate, LDUQ como equipo visitante se llevó el trofeo que se estaba disputando en el compromiso amistoso.

Finalmente, cabe recordar que Liga es considerado el club que mejor se reforzó para la vigente temporada, 'importando' a Renato Ibarra, y fichando al mejor defensa del año pasado: Ricardo Adé, quien salió campeón con Aucas.

LDUQ tendrá acción tanto en Liga Pro EC, Copa Sudamericana y Copa Ecuador en la vigente 2023-2024.