Antonio Álvarez cumplió su primera temporada como presidente de Barcelona SC dejando entre otras cosas frases que marcaron la polémica.

Álvarez arrancó su periodo en medio de la controversia con la inscripción de su directorio ante el Ministerio del Deporte, que señaló varias inconsistencias que demoraron en ser corregidas, pero finalmente fue inscrito el 25 de mayo de 2024.

Lea: Antonio Álvarez: "Es hora de refundar a Barcelona SC. Dar oportunidad a los jóvenes será el camino al éxito"

En las urnas, Álvarez derrotó al exjugador del club Matías Oyola.

Sin embargo, la ejecución de su plan no terminó siendo lo mejor, ya que Barcelona no ganó ninguna etapa y por ende no clasificó a la final, mientras que en el ámbito internacional, fue eliminado de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

A nivel nacional, Barcelona cayó ante un club de la Serie B en la Copa Ecuador (Independiente Juniors).

En medio de ese camino, Álvarez ratificó a Diego López, para luego marcar su salida en menos de tres meses de haber renovado su contrato, para darle espacio a un desfile de estrategas: cuatro en total.