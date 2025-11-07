Fútbol Nacional
07 nov 2025 , 14:01

La posible alineación de Barcelona ante Orense

Barcelona SC visitará este domingo a Orense por la quinta fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

   
    El cotejo entre Barcelona y Orense será por la quinta fecha del hexagonal final.( API )
Barcelona SC busca sumar para recuperar la segunda plaza al visitar este domingo al conjunto de Orense por la quinta fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

El conjunto dirgido por Ismael Rescalvo volverá a jugar de visitante y en esta quinta fecha viajará a Machala para jugar ante el mejor local del campeonato nacional.

En la pasada fecha, Barcelona SC repartió puntos con Universidad Católica en el estadio Banco Guayaquil.

La posible alineación de Barcelona SC ante Orense

El conjunto de Ismael Rescalvo analiza alinear con: Ignacio de Arruabarrena; Bryan Carabalí, Xavier Arrega, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Carlos Montaño, Joaquín Valiente, Joao Rojas, Janner Corozo; Octavio Rivero.

El encuentro de Barcelona SC y Orense se jugará este domingo 9 de noviembre, a las 18:00, y será transmitido por las pantallas de Zapping.

