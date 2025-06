Su repentina muerte eclipsó el ascenso del Libertad y marcó a su hijo, quien lo recordó: "ese penal fue el mejor homenaje para mi papá. Siempre me decía que disfrute del arco, que me divierta en la cancha. Siempre creyó en mí, nunca dejó de luchar, me recalcaba que estaba para cosas grandes", recordó Bores Jr. en una declaración recogida por diario Expreso en mayo pasado.