Un jugador de Delfín SC reclamó al árbitro por favorecer a Barcelona SC

Por la fecha 11 de la segunda etapa de la Liga Pro, Barcelona SC goleó por 4-0 al Delfín SC, pero un jugador de los cetáceos quedó descontento con el nivel del arbitraje, tras salir expulsado.

Al minuto 45+3, el panameño Ricardo Phillips vio la roja directa por reclamos al árbitro y después del partido reveló su malestar con el juez central

"Si se ponen a ver el video primero Sosa me da en el pie y el referí deja seguir la jugada. Yo voy y le reclamo que mirara el VAR que me dieron en el pie y ahí me saca roja por reclamar. Yo le dije que vea la jugada porque me estaba ignorando, Sosa me dejó el pie, si veían el VAR lo expulsaban", explicó el jugador del Delfín por sus reclamos.

Lea más: El mensaje de Segundo Alejandro Castillo que ilusiona a los hinchas de Barcelona SC

Así mismo, Phillips consideró que el árbitro tuvo un trato desigual con los dos equipos y favoreció a los locales.