Otro jugador que se va de Emelec. Juan Ruiz fue uno de los puntos altos de la plantilla eléctrica de este 2024, pero no seguirá en el club para la próxima temporada, ¿por qué?

Emelec atraviesa por una de las peores crisis de su historia. Los eléctricos tiene una deuda con el equipo Estudiantes de Caseros, que tiene los derechos de Ruiz y de Facundo Castelli.

Por esta razón, el volante argentino aseguró que ve lejana su continuidad en el conjunto azul, sin embargo, él desea continuar en Emelec para el 2025.

"Las posibilidades cada vez son menos. De mi lado hice todo lo posible por quedarme, las ganas que tenía de revertir la situación y sacar a este club adelante eran muchas. Me quedé hasta esta fecha en Guayaquil para ver si tenía una respuesta y solucionar todo", dijo el jugador a la prensa que acudió al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

"Estamos a cuatro días de que mi contrato finalice y no poder renovar, pero me voy sin respuesta. Me voy con un poquito de expectativa e ilusión que en estos cuatro días puedan encontrar los recursos para concretar la renovación", añadió.

"Siempre fue confuso, me dijeron hace un mes que tenían la plata para saldar el préstamo que deben desde enero de Castelli y mío, pero la plata nunca apareció", agregó

"Por más ilusiones que tenga, lo veo imposible. Emelec representa mucho a nivel sudamericano, por eso estar en un club así es importante. Ahora toca ir a Argentina a descansar y pensar en lo que viene", finalizó.

En esta temporada, el argentino con Emelec disputó 28 partidos, marcó dos goles y dio tres asistencias. Este es el segundo año consecutivo que los eléctricos no disputarán un torneo internacional.