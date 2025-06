Juan Cazares: “Hay árbitros que no se merecen dirigir en la LigaPro Ecuabet porque son pésimos”

Independiente del Valle igualó 1-1 con Libertad FC en la fecha 16 de la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim y uno de los jugadores de los rayados se mostró molesto por el arbitraje.

Juan Cazares criticó la actuación del árbitro Juan Andrade y en el VAR estaba Roberto Sánchez.

"No muy contento por el resultado. Empatamos, pero la verdad es que no me gusta nunca hablo mal, pero para mejorar el fútbol ecuatoriano, la verdad es que hay que mejorar los árbitros. Muy lento todo, pésimo", señaló Cazares en la señal de Zapping Sports.

Andrade pitó un penal a favor de Libertad y en los minutos finales no revisaron una posible falta a favor de Independiente del Valle.