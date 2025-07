Juan Carlos León, director técnico de Libertad, se refirió a las polémicas sufridas contra Barcelona SC en el 3-3 por la fecha 18 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

El entrenador ecuatoriano fue tajante, se sintió perjudicado por las decisiones del VAR en más de una ocasión, tanto por anularle un gol como de ceder otro para los amarillos.

"Me sentí perjudicado por el arbitraje, es increíble que nos hayan anulado un gol donde no había por donde anularlo. Lo que más me llama la atención es cómo cortan la jugada. Yo voy contra el VAR, que es quien determina estos horrores. Contra todo eso debimos enfrentarnos. BSC no necesita que lo ayuden", sentenció el estratega para Zapping FC.

Virando la página, Juan Carlos León confirmó que Jean Carlos Montaño es nuevo jugador de Barcelona SC: "Se a a BSC. Estoy contento por el salto de calidad, no tendrá problema en entrar en el modelo de juego de Rescalvo. Me dijo que estará agradecido de por vida, nos despedimos por teléfono".

Mario Romero fue el encargado del VAR donde dejó algunas polémicas y viene acumulando algunas decisiones que han levantado críticas por varios jugadores de la Liga Ecuabet.