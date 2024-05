Josep Alcácer, entrenador de Liga de Quito: “Creo que el equipo juega cada vez mejor”

Liga de Quito perdió 2-0 ante Barcelona SC por la quinta fecha, pero a pesar de que los Albos se vieron superados durante la gran parte del partido, su entrenador, Josep Alcácer, considera que han ido mejorando.

El cuadro quiteño no pudo seguir la intensidad del equipo de Ariel Holan, por lo que los Toreros fueron el mejor plantel desde principio a fin en el campo de juego.

Con esta derrota, Liga de Quito se quedó con muy pocas posibilidades de conseguir la primera etapa de la Liga Pro, pero Alcácer señaló que el proyecto sigue en sus fases iniciales.

“Yo me siento con mucha fuerza porque me la dan los chicos, creo en este proyecto, en este vestuario, en el trabajo que hacen a diario los chicos y eso me da fuerza para seguir”; mencionó el estratega español.