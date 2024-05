A Liga de Quito solo le queda clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana. La dura derrota ante Barcelona SC lo deja afuera de la pelea por la primera etapa de Liga Pro y a esto se une la eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tras la seguidilla de malos resultados, el entrenador de Liga de Quito, Josep Alcácer, fue consultado en rueda de prensa postpartido ante Barcelona SC, sobre su futuro en el cuadro albo y esto respondió:

“Yo me siento con mucha fuerza, porque la fuerza me dan los chicos. Creo en los chicos, en el vestuario y en el trabajo que están haciendo día a día. Creo que el equipo está evolucionando y jugando cada vez mejor, pese a que hoy no tuvo claridad”.

“Estoy fastidiado y jodido por lo de hoy. No voy a perder un minuto de mi tiempo por lo que pueda pasar. Ahora resta analizar el partido y seguir”, añadió.

