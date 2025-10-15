José Quintero: "Barcelona SC es un equipo muy complicado. Esperamos quedarnos con los tres puntos"

El defensor de Liga de Quito, José Quintero, se refirió al próximo encuentro de su equipo ante Barcelona SC, correspondiente a la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

“Sabemos que Barcelona SC es un equipo muy complicado, con transiciones muy rápidas. Esperamos estar concentrados el viernes y poder quedarnos con los tres puntos aquí en casa”, expresó el lateral derecho en rueda de prensa.

Respecto a la situación actual en la tabla, Quintero fue autocrítico: “La distancia entre Independiente del Valle y nosotros es notable, no hay que ocultarlo. Pero vamos a ir partido a partido, y al final del año veremos en qué posición terminamos”.

El jugador también enfatizó la importancia de los próximos compromisos: “Hemos conversado internamente y sabemos que, de aquí en adelante, todos los partidos son finales. Enfrentamos a un rival complicado, por lo que debemos salir con intensidad y mantener un ritmo fuerte”.

Finalmente, hizo un llamado a la hinchada alba: “Somos los equipos que estamos peleando por el segundo lugar y esperamos que el estadio esté lleno el viernes para poder disfrutarlo”.