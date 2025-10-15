José Quintero: "Barcelona SC es un equipo muy complicado. Esperamos quedarnos con los tres puntos"

El defensor de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito,</a> <b>José Quintero</b>, se refirió al próximo encuentro de su equipo ante <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/barcelona>Barcelona SC</a>, correspondiente a la segunda fecha del hexagonal principal de la <b>LigaPro.</b> “<b>Sabemos que</b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liga-quito-palmeiras-entradas-agotadas-semifinales-copa-libertadores-estadio-rodrigo-paz-delgado-ML10282619></a> <b></b> <b></b>