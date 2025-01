José Auad apuntó contra Barcelona SC: "Quieren copiar todo lo que yo hago. Ahora traen a Trezeguet"

El candidato a la presidencia de la comisión de fútbol de Emelec en la lista de Roberto Gilbert, José Auad, apuntó contra Barcelona SC en una entrevista para el programa Corriente Azul de RCD Sports, asegurando que el cuadro canario imita todas las gestiones que él hizo a favor del conjunto eléctrico.

El histórico exjugador francés David Trezeguet, será el invitado en la Noche Amarilla de Barcelona SC en Quito, mismo personaje que José Auad presentó como director deportivo cuando fue candidato a la presidencia de Emelec en el 2022.

"Los barcelonistas están haciendo todo lo que hace Pepe Auad. Ahora resulta que lo traen a David Trezeguet habiendo tantos jugadores. Yo lo traje a Trezeguet como director deportivo por USD 5 millones anuales pero no se dieron las cosas. Felicito a los señores barcelonistas por copiarme y traer a un señor con tanto conocimiento", dijo Auad.

Le podría interesar: Definidos los horarios de la fecha 1 y 2 de la LigaPro 2025

"En ningún momento he dicho que lo voy a botar a Célico, yo he dicho que está totalmente equivocado hacer un contrato a un DT por un año cuando estamos a un mes de elecciones", agregó.

"¿Qué pasaría si Célico fracasa? Porque Emelec tiene un equipo limitado y el 1 de febrero que jugamos contra las mujercitas estas (Barcelona SC) que copian todo lo que hace Pepe Auad, cuando jugamos con dos centrales juveniles, con dos arqueros que juntos no hacen uno, y contra Felipe Caicedo y Octavio Rivero arriba. En su vida han jugado con 70 000 en el Monumental. Yo como presidente no habría aceptado jugar ese partido, no voy a jugar con la historia de Emelec", sostuvo.