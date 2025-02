Jorge Célico reveló los motivos para ser el nuevo entrenador de Emelec para este 2025

El nuevo estratega del bombillo no firmar refuerzos para este mercado de fichajes, pero deberá confiar en los juveniles para pelear en la parte más alta de la tabla.

Jorge Célicoaún no gana desde que llegó a Emelec. ( )

Célico ya lleva dos semanas en el cuadro guayaquileño y se mostró contento que se siente de tomar la decisión de firmar con Emelec.

"Me siento muy cómodo, he tenido un buen recibimiento. Me han tratado muy bien. Esperamos llevar todo lo trabajado al campo de juego. Esperamos arrancar de cero, que el martes necesitamos el apoyo de la hinchada, por la presentación y el partido que tenemos por delante", cerró el entrenador.

Emelec presentará a su hinchada este martes 11 de febrero ante Barcelona SC por la Explosión Azul.