El estratega argentino que estuvo al mando de Universidad Católica por alrededor de ocho años, recalcó el hecho de que Cifuente no se comprometa a mejorar su estado físico, porque él fue quien lo hizo debutar en primera.

"Es un gran chico, no tiene vicios. Es el mejor delantero que he tenido en el fútbol ecuatoriano, por lejos, pero no quiere (ser el mejor delantero), él necesita bajar de peso", afirmó el DT.

Le podría interesar: El consejo de José Gavica a Kendry Páez

"Uno puede hacer todo el esfuerzo posible para ayudarlo, pero no quiere, y eso es doloroso para mí, porque yo lo llevé a Católica y lo hice debutar en la Serie A, si él no hace el esfuerzo le queda todo muy lejos", concluyó Célico.

Actualmente, Jorge Célico está a cargo de Emelec con el fin demejorar su momento futbolístico. Mientras que, el delantero ecuatoriano viste los colores de El Nacional.