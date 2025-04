Emelec no lleva una buena racha futbolística en la LigaPro Ecuabet conectada por Xtrim, pues suma dos empates consecutivos en condición de local; sin embargo, el entrenador del club aún cree en el equipo.

Jorge Célico aclaró que confía en el equipo para darle vuelta a la situación, ​​​​​​tras igualar 1-1 con Libertad, por lo que espera contar con fichajes en junio para escalar en la tabla de posiciones.

“Tengo fe que podamos meternos entre los primeros seis del torneo. Reforzando el plantel vamos a estar bien en la segunda mitad del año, ahora hay que lucharla", dijo el argentino en rueda de prensa.

Además, Célico quiso aclarar que no están luchando por evitar la categoría y que aún faltan bastantes jornadas del torneo para definirlo.

“No estamos peleando el descenso, recién vamos ocho fechas, no corresponde. Todo el mundo quiere ver a Emelec salir adelante, no puedo aceptar por eso que digas que Emelec no mejora”, apuntó el argentino.