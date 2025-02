Jorge Célico, director técnico de Emelec, habló este miércoles sobre su llegada al club azul y del futuro deportivo a vísperas del arranque de la LigaPro.

Sobre la Explosión Azul, Célico considera que no perdió ante Barcelona SC, señaló en Directv: "No es correcto hablar de derrota, triunfo o empate. El partido no se perdió, simplemente se suspendió, y no acepto decir que caímos derrotados".

"Lamento mucho que no se haya podido completar el partido, quería ver cómo reaccionaba Emelec. Tal vez podíamos remontar o tal vez no. Aún hay incertidumbre en los jugadores, ¿qué les falta? confianza", agregó.

"Nos hacen falta jugadores que logren filtrar pases entre líneas, pero eso requiere confianza, y los muchachos siguen en ese proceso. Les digo que vamos por el camino correcto, pero la inseguridad sigue presente porque tienen miedo de perder. Vamos a mejorar", sentenció Célico.

Emelec debuta este domingo 16 de febrero contra la Universidad Católica en el estadio George Capwell de Guayaquil.