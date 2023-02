Jorge Célico busca 'un proyecto claro' para definir su futuro

El director técnico argentino Jorge Célico se encuentra sin equipo desde septiembre pasado cuando fue cesado de sus funciones al mando de Barcelona Sporting Club, cuadro al que se unió en febrero de 2022, luego de que no se hayan conseguido los resultados esperados. La derrota ante Gualaceo SC (2-1) fue el punto de inflexión para que la dirigencia haya resuelto finiquitar el acuerdo con adiestrador gaucho y nombrar nuevamente a Fabián Bustos como el timonel del equipo, tras su travesía por el Santos FC de Brasil.

Célico, exseleccionador de la sub-20 de Ecuador, categoría con la que consiguió ser campeón del Sudamericano de la categoría en el 2019 y el bronce mundial en Polonia, ese mismo año, está a la espera de 'un proyecto claro' más allá del factor económico para definir su futuro en el fútbol.

"No he tenido acercamientos, sí con otras instituciones importantes del exterior, pero nada que me haya hecho volcarme a tomarlas. Más allá de lo económico, busco un proyecto claro, que con el tiempo se tengan grandes resultados", aseveró el profesional de 58 años, exestratega de Universidad Católica de Quito, en diálogo con la emisora capitalina Mundo Deportivo.