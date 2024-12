Jorge Célico: “Allen Obando tiene las condiciones para ser el mejor delantero de Ecuador”

" Lo de Allen (Obando) fue lindo, yo lo vi en una Sub 18 . En un entrenamiento, hubo tres centros que yo lo vi saltar con una plasticidad que hace años no veía en un jugador, también lo vi aguantar bien la pelota de espaldas, y ahí lo subí al equipo de Primera ", recordó Célico en Red Canal Digital.

Allen Obando es considerado por muchos la mayor promesa de Barcelona SC y se ha rumoreado en una posible salida que no se ha concretado, pero su exentrenador, Jorge Célico, cree que tiene las condiciones necesarias para mejorar .

A lo que añadió: "¿Sabés que le falta? Partidos. Es como una buena pasta, la tenés que amasar de buena manera. La forma de amasarla de buena manera es darle continuidad, continuidad, continuidad”, cuestionó.

Célico cerró diciendo que "y se va a equivocar, y va a errar, y se va a volver a equivocar y errar. Pero va a llegar el momento en que va a despuntar, no me cabe duda”, concluyó.

En esta temporada, Allen disputó 15 partidos y anotó tres con tres asistencias, en la temporada que más encuentros jugó.