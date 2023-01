Jonatan Bauman, delantero de Barcelona SC, revela por qué no fichó por Emelec

El delantero argentino Jonatan Bauman jugará en Barcelona Sporting Club en la temporada 2023 luego de un año y medio defendiendo la camiseta de Independiente del Valle, cuadro con el que se coronó campeón de la LigaPro 2021, de la Copa Ecuador y de la Copa Sudamericana, estas últimas en el 2022. Y aunque tuvo la posibilidad de ir a Emelec para la campaña anterior, el arponero reveló por qué decidió permanecer en Sangolquí.

"En su momento entendí que lo mejor para mí era quedarme en Independiente, la decisión la tomé desde el corazón, obviamente pensándola mucho", declaró el ariete, goleador de la LigaPro 2021, durante una entrevista con la cadena GolTV.

Sobre su fichaje con los canarios, indicó: "Hoy en día se me presentó la oportunidad de venir a Barcelona SC y también fue una decisión que la tomé desde el corazón y no me equivoqué porque estoy feliz acá y porque tengo mucha ilusión", complementó.

Bauman asevera estar 'comprometido' con Barcelona ya que conoce la exigencia que representa estar en el club más popular del Ecuador.

"Sabemos la exigencia de lo que es Barcelona SC, mas allá de cuando eres parte del mismo, vas conociendo muchas cosas más que por ahí no las conocías al no haber estado, pero ahora es cuando se requiere más de este trabajo para estar siempre preparado, porque estamos en el foco del país día a día y eso hace que sea un lindo desafío para mi", sostuvo.

"Voy a dar lo mejor por la institución, la ilusión es tratar de ganar cosas importantes con el club, tratar de que pasemos dejando una huella y que no sea solamente un simple paso", añadió.